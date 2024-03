Calzona chiaro a Mediaset: “Ho un contratto con la Slovacchia, accordo con il Napoli solo per questi mesi. Champions? Dico…”

Il tecnico del Napoli Calzona, impegnato in queste ore con la Nazionale slovacca, ha parlato ai microfoni di Mediaset ed ha trattato del suo futuro:

“Questa situazione è capitata in un momento in cui è stato possibile farlo. Il doppio ruolo è compatibile solo quando non ci sono partite ufficiali per quanto mi riguarda”.

Sul futuro: “Non penso alla riconferma perché gli accordi con De Laurentiis sono solo per questi mesi. Ho un contratto con la federazione slovacca, che ringrazio per avermi permesso di allenare la squadra dei miei sogni. Andiamo avanti e poi vedremo, sperando di raggiungere una posizione importante col Napoli”. Infine riguardo gli obiettivi con il club: “Finché la matematica non ci condanna io e i ragazzi ci crediamo, ma è ovvio che ci serva un filotto di vittorie”.