GeVi Napoli Basket, nuovo innesto: ufficiale Markel Brown!

Dichiarazione Pedro Llompart Responsabile Area Tecnica Generazione Vincente Napoli Basket:

“Con Markel Brown aggiungiamo alla squadra un giocatore importante, che lavora molto bene in tutte e due i lati del campo, sia in difesa che in attacco. Ha già avuto esperienza in Italia, l’anno scorso a Varese ha fatto una buona stagione, pensiamo che Markel è un giocatore che sia adatto al nostro stile di gioco. Voglio ringraziare la proprietà per lo sforzo fatto, e che in tempi record ha dato l’assenso per prendere il giocatore, dopo i due infortuni che abbiamo avuto domenica scorsa.”