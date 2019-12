Gianni Di Marzio: ”Lobotka? Non è un play, meglio Torreira”

Mister Gianni Di Marzio ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, delle ultime manovre di mercato del Napoli ma non solo.

LOBOTKA – “E’ un mediano, non il classico playmaker. Fa pochi gol, anche se si spinge in avanti in ogni occasione. Torreira è un po’ alla Xabi Alonso. Non so se andranno via Mertens e altri, ma Torreira ha idee, è geniale, accorcia sui difensori, cosa che non fa Lobotka. E’ da tempo che si chiede un playmaker”.

ANCELOTTI – “Si è assunto lui la responsabilità della campagna acquisti e di giocatori richiesti ma mai arrivati. C’ha messo la faccia. Dopo il campionato dello scorso anno si doveva rendere conto che era una squadra senza personalità e leader nel gruppo. Non è riuscito a valutare il carattere della squadra. Non poteva andare in ritiro con lo staff e non convincere il gruppo ad andarci. Lì c’è stata la rottura con i giocatori. In campo non è riuscito a dare identità. Per questo è stata una delusione a Napoli”.