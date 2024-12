Gila: “Possiamo andare in Champions, per lo scudetto la strada è lunga”

Il difensore della Lazio Mario Gila ha parlato in conferenza stampa nel post-partita. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“È la partita che volevamo dopo la sconfitta di Parma, dovevamo essere concentrati con tutta la linea difensiva, la squadra doveva essere pronta per supplire alle difficoltà. Non abbiamo subito nessun gol, siamo riusciti a fare clean-sheet. È molto difficile, siamo una squadra che lavora con venti giocatori, pronta per qualsiasi obiettivo. Chi ha giocato in Coppa Italia ha fatto una partita splendida, col lavoro siamo capaci di battere il Napoli due volte. L’obiettivo della squadra è andare avanti di partita in partita, avere umiltà come ha detto il mister. Ci saranno delle difficoltà ma porteremo a casa punti, se andiamo avanti così possiamo andare in Champions, per lo scudetto è una strada molto lunga”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise