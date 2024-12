Baroni: “Per lo scudetto è una strada lunga, se guardi la vetta rischi di cadere”

L’allenatore della Lazio Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Lazio. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Noi siamo ambiziosi, però bisogna passare per il lavoro e queste prestazioni. Sapevamo di affrontare le squadre più forti, ho detto ai ragazzi che la prima sfida era con noi stessi. Abbiamo giocato con grande personalità, il Napoli ha preso un pochettino di campo solo in una fase del secondo tempo. Non era facile, devo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Il Napoli è una squadra forte, solida, allenata da un tecnico bravo. C’è un lavoro, ci sono giocatori importanti, siamo contenti, vogliamo queste gare perchè ci misurano, abbiamo fatto un cambio generazionale, sono andati via giocatori stratosferici che hanno fatto la storia della Lazio, sono arrivati dei giovani, lavoriamo per portarli al livello delle grandi squadre. Abbiamo questi giocatori per portare avanti tre competizioni, Dele Bashiru ha delle grandi qualità, deve trovare la testa, il ritmo della partita, ha qualità, fisicità. Non sono sorpreso neanche da Noslin, ad Isaksen dico da tempo che deve trovare la gioia delle giocate come in allenamento, è una squadra che va lanciata con la giusta spregiudicatezza e il lavoro che stiamo facendo. Vecino? Dovremmo portarlo ad Amsterdam, rientra Rovella dopo la squalifica, sono fiducioso per Romagnoli. Credo che ad Amsterdam giocherà Pellegrini. C’è una strada troppo lunga ancora da fare, quando parti devi guardare la vetta ma poi devi guardare i passi che fai, altrimenti cadi. Non bisogna portare la squadra fuori da ciò che ci serve, abbiamo qualità morali, di lavoro, si deve creare il suo percorso per provare a stare con le migliori, lo dice la classifica”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise