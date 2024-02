Gilardino a Dazn: “Soddisfatto dei miei ragazzi, Frendrup oggi ci ha reso tutti felici”

Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match tra Napoli e Genoa:

“Soddisfatto della prova dei miei ragazzi. Hanno dato tutto sotto il piano fisico. Siamo stati bravi nel primo tempo a togliere le linee di passaggio al Napoli. Sapevamo che avremmo dovuto concedere qualcosa ma l’importante era farlo da squadra.

Lavoriamo tanto in settimana per sfruttare le uscite da dietro nel modo più concreto e propositivo. Sono stati bravi in occasione del gol e in altre occasioni della gara. Nello spogliatoio ho detto a Martinez che avevamo rischiato qualcosa di troppo in costruzione e di affidarsi agli attaccanti.

Frendrup? Corre ovunque in modo positivo. Oggi ha fatto gol e quello che cerchiamo di migliorare è il primo controllo ed il tiro da fuori. Oggi ci ha reso tutti felici. Oggi non è stato facile scegliere la formazione, le mie scelte sono dettate dalla squadra che mi trovo di fronte e da come vorrei impostare la partita. L’idea è quella di dare il massimo sempre e oggi l’hanno fatto. Messias lavora anche senza palla, rincorre e corre anche all’indietro. Oggi ci serviva un calciatore così per stare dietro al centrocampo del Napoli. Anche in costruzione lui si fa trovare tra le linee insieme a Badelj a Frendrup. Voleva rientrate bene e sono contento ci sia riuscito.

Siamo felici dell’apporto che i ragazzi stanno dando. C’è stato un periodo dove abbiamo preso parecchi gol ma li abbiamo anche fatti. Oggi non era semplice. Soprattutto nel secondo tempo ci hanno messo sotto”.