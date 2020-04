Giordano sta con Milik: “Ha superato due momenti difficili, gli servono solo continuità e fiducia”

L’avventura di Arkadiusz Milik in maglia azzurra sembra procedere verso la fine. Eppure c’è chi come Bruno Giordano il polacco sarebbe una risorsa da sfruttare per il Napoli.

L’ex attaccante partenopeo ne ha parlato su TMW Radio alla trasmissione “Maracanà”: “Il protocollo che porterebbe ad un lungo ritiro? Per il calcio di oggi è un problema, perché non sono abituati ai ritiri che facevamo noi. L’ultimo anno alla Lazio abbiamo fatto praticamente un ritiro lungo un anno. Oggi non è più così. Forse una volta c’era voglia anche di fare gruppo, cosa che forse manca attualmente. Un ritiro di 30 giorni per riprendere il campionato ci sta tutto”.

Milik? Mi piace molto, ha struttura, gran tiro, sa tirare i piazzati, ha forza, è bravo di testa. Deve trovare continuità e fiducia. Ha superato due momenti difficili, sa giocare ovunque, da prima o seconda punta come nella Polonia dietro Lewandowski. E’ un giocatore importante ma deve giocare con continuità e deve avere la fiducia dell’allenatore perché c’è anche Mertens e diventa difficile per entrambi”.