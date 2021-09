Giuntoli a DAZN: “Anguissa lo seguivamo da Villarreal, siamo consapevoli della nostra forza. Terzino sinistro? Vi spiego…”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ prima del match con la Juventus:

“Ha detto bene il mister, dobbiamo crescere nella testa ed essere più consapevoli della nostra forza. Questa gara ci può far crescere tanto in tal senso. L’idea Anguissa è nata dal fatto che volevamo un centrocampista con caratteristiche diverse dai nostri, con una fisicità e un’aggressività importante. Allo stesso tempo non volevamo perdere palleggio. Frank lo studiavamo dai tempi del Villarreal, abbiamo avuto quest’occasione e l’abbiamo colta al volo. Terzino sinistro? Abbiamo pensato che se ci fossero state delle opportunità golose le avremmo prese al volo, ma non sono arrivate. Il mister strada facendo ha visto che poteva giocarci Zanoli, poi Ghoulam è in recupero e siamo fiduciosi sul fatto di poter sopperire a questa mancanza. La caratteristica della squadra è quella di avere tanti cavalli nel motore. La storia ci insegna che Spalletti è uno che va a sfruttare queste caratteristiche. Il modulo conta poco, ci ha dato attenzione a tutti i dettagli e la squadra è parsa più consapevole del passato“.