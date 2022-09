Giuntoli ad Amazon: “Siamo contenti di tornare in Champions. Su Kvaratskelia dico che…”

Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video prima del match di Champions contro il Liverpool: “Cosa ci aspettiamo in Champions da Kvaratskhelia? E’ un ragazzo molto giovane ha bisogno di tempo ma crediamo nelle sue qualità. Lo seguivamo da molto tempo, c’è stata l’occasione e l’abbiamo preso. Cosa dobbiamo fare per cercare di vincere contro il Liverpool? Siamo contenti di tornare in questa grande manifestazione, dobbiamo andare forte, stare attenti e curare i dettagli. Come diceva mister Spalletti, ogni palla si può trasformare in qualcosa di importante per gli avversari, quindi grande attenzione e bisogna andare forte”.