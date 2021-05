Grassani: “SuperLega? Ecco cosa rischia la Juve”

Cosa rischiano Juventus, Real Madrid e Barcellona, i tre club che non si sono arresi riguardo al progetto Superlega? La UEFA potrebbe multarli o, ancor peggio, escluderli dalle coppe. Ne parla a La Gazzetta dello Sport l’avvocato Mattia Grassani: Sarà verosimilmente aperto un procedimento disciplinare, che si celebrerà davanti agli organi di giustizia Uefa e, in appello, al Tas. L’articolo 51 dello Statuto, la cui violazione verrà verosimilmente contestata ai club, non prevede una sanzione specifica, quindi gli organi di giustizia avranno più potere discrezionale. Non può essere scartata l’ipotesi di esclusione dalle competizioni anche se si potrebbe propendere per misure economiche. Di certo, se i tre club non dovessero raggiungere un accordo con la Uefa, il contenzioso è destinato a non rimanere entro il perimetro dell’ordinamento sportivo”.