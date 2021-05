Bucchi: “Osimhen superiore a Higuain sotto un aspetto”

Cristian Bucchi, ex attaccante di Napoli e Modena, oggi allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, esprimendo il suo pensiero sulla squadra partenopea. Un’esperienza, quella vissuta in Campania, che l’ex calciatore non ha dimenticato: “Il Napoli è stato l’unico club a cui sono rimasto legato per più stagioni. Ha ho un bel ricordo di tutte le squadre e di tutte le città in cui ho giocato e vissuto, ma Napoli ti resta nel cuore. Il mio futuro? Non so ancora dove andrò. Spero di trovare presto una panchina”.

Chiamato a giudicare l’attacco della rosa di Gennaro Gattuso, Bucchi si è poi soffermato su Victor Osimhen: “Il nigeriano, rispetto al Gonzalo Higuaín, è arrivato a Napoli più giovane e devo dire che è superiore al ‘Pipita’ in un aspetto: mi riferisco alla fisicità. Tecnicamente è inferiore, ma ha ampi margini di miglioramento per crescere ulteriormente. In questa stagione ha pagato i tanti infortuni e la positività al Covid”, ha concluso.