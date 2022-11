Gravina: “E’ il momento giusto, Napoli merita la Nazionale al Maradona”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal:

“Finalmente la Nazionale a Napoli. Napoli merita la Nazionale, la città è un fortissimo vulcano di emozioni. E’ il momento giusto, Napoli merita una partita di grande appeal e credo che sia un bel messaggio sulla grande considerazione che abbiamo della città di Napoli.

La nazionale pesca in un bacino molto ridotto di giovani selezionabili. Bisogna lavorare su questo e i risultati non possono essere acquisiti in breve tempo. L’Europeo nel 2021 è stato un grande risultato. Non si piò ripetere la disfatta della mancata qualificazione, lavoreremo perché non accada più e perché i giovani meritano di vedere la nostra nazionale i uno spettacolo come il Mondiale.”