Guardiola: “Pelè o Maradona? Per me il migliore è Messi”

Pep Guardiola dice la sua sull’eterno dibattito su chi sia il migliore al mondo, rilanciato dalla recente scomparsa a 82 anni di Pelé. “Per i brasiliani Pelé è stato il più grande, così come capisco gli argentini che dicono Maradona o Di Stefano o Messi. Ognuno ha il suo preferito e penso che questa sia una cosa bella – ha detto il tecnico del Manchester City alla vigilia della sfida con l’Everton -. Non significa che uno sia meglio di un altro. Io direi sempre che Messi è il mio favorito, ma capisco se la gente ne sceglie un altro. Che problema c’è. Tutti hanno dato il loro contributo al calcio mondiale”.

“Non ero ancora nato quando lui giocava, ma era fortissimo, e ha lasciato un’impronta importante – ha aggiunto Guardiola -. Penso che Pelè, come Cruijff, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo e Beckenbauer sono giocatori che resteranno per sempre. Hanno fatto tante cose per tanti anni sui campi di calcio”.

Sull’importanza di Pelé, Guardiola la pensa come Neymar. “Penso che Neymar abbia detto una grande cosa quando ha affermato che il numero 10 prima di Pelé era soltanto un numero e dopo di lui è diventato qualcosa di speciale, tutti i grandi giocatori vogliono portare sulle spalle la maglia numero dieci. Quello che ha fatto per il calcio rimarrà per sempre nel mondo del calcio”.

Fonte: Sport Mediaset