Haaland, il cyborg del Dortmund. Percentuale realizzativa vicina al 50%

Dieci gol con 21 tiri totali in appena sette partite Pubblicato il alle 19:35 da •

È vicina al 50% la percentuale realizzativa di Erling Haaland col Borussia Dortmund. Per la precisione il norvegese da quando è in giallonero trasforma in gol il 47,6% dei tiri tentati. Dieci gol con 21 tiri totali in appena sette partite.

Per rendere ancora più esaustiva l’importanza offensiva dell’ex Salisburgo in stagione basti pensare che in Champions League finora è andato a segno contro tutte le squadre affrontate tranne il Liverpool nel match conclusivo della fase a gironi quando ancora militava nel club austriaco.

fonte: tmw