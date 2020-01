Handanovic: “Non abbiamo certo pareggiato per colpa dell’arbitro”

Il capitano dell’Inter, Samir Handanovic, ha commentato così a Sky Sport il pari ottenuto oggi col Cagliari: “Il fastidio nasce sempre quando non si vincono le partite, noi vogliamo sempre vincere. Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni avute”.

L’arbitraggio?

“Sicuramente non abbiamo pareggiato per colpa dell’arbitro, ci siamo lamentati solo perché non è stato fischiato nessun fallo per i nostri attaccanti e invece per loro sì. Non incolpiamo l’arbitro per il nostro pareggio, dobbiamo cercare di chiudere le partite prima e in quel caso non si sarebbe parlato di tutto questo”.

I gol subiti nel secondo tempo?

“Qualcosa ci manca di sicuro, ma non è solo un problema della difesa. Nel finale magari prendiamo gol per mancanza di concentrazione, ma le partite vanno chiuse prima. Certi errori non vanno fatti, oggi ci abbiamo messo del nostro”.

Preoccupato per questo momento?

“No, perché noi comunque creiamo, poi la squadra è stata meno brillante e ci può stare. Creiamo tanto, ma alla fine manca un po’ di qualità in avanti. È un momento, sicuramente è più preoccupante quando non crei occasioni”.

L’essere arrivati in testa vi ha creato pressioni?

“No, l’Inter deve stare sempre lassù e ambire a traguardi importanti”.