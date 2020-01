Inter, Stellini: “Conte non stava bene. L’arbitro ha alimentato la tensione”

Cristian Stellini, vice-allenatore dell’Inter, ha parlato così a Sky Sport dopo il pareggio casalingo col Cagliari: “Conte via senza parlare? Non stava bene. Io poi non l’ho più rivisto, il mister è andato via velocemente”.

Nervosismo?

“Partiamo dal finale di gara, dobbiamo restare concentrati sulla prestazione. Il Cagliari ha rimontato e noi non siamo stati bravi a concretizzare le nostre occasioni. Non dobbiamo farci prendere dalle sensazioni, dopo questa partita ce ne sono tante altre e non siamo neanche molto lunghi come panchina in alcune zone del campo. Forse anche l’arbitro non è stato bravo a mantenere la calma e ha alimentato la tensione, il metro di giudizio all’interno della gara andava cambiato per tenere tutti tranquilli. Noi siamo usciti con quattro cartellini gialli, eccessivi per la partita che è stata. C’è stato qualche episodio, come il fallo non dato a Young o il fallo di Bastoni”.

I problemi dei secondi tempi?

“C’è da lavorare, lo sappiamo e ci stiamo lavorando. Questa situazione non deve ripetersi in futuro, è importante chiudere le partite e anche oggi abbiamo avuto occasioni per farlo”.

La prova di Young?

“Una buona prova, sapevamo che era in salute. Contiamo che le sue prestazioni crescano col passare delle partite”.

Eriksen?

“Io non mi occupo di mercato, lavoriamo sul campo”.

Da dove si ricomincia?

“Da domani, prepariamo la gara di Coppa Italia, che sarà da dentro o fuori. È fondamentale pensare sempre al domani e alla partita successiva, guardando al passato come insegnamento”.