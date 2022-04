Higuain si ritira: arriva la decisione, l’annuncio del padre

Continua la stagione calcistica, la quale però si avvicina sempre di più al termine. A fine annata si tireranno le somme, con qualche giocatore che potrebbe cambiare maglia, ed altri che invece prenderanno altre strade dal calcio giocato. Parliamo in particolar modo di Gonzalo Higuain, il quale sta pensando al ritiro.

Una stagione calcistica molto intensa quella che stiamo vivendo, soprattutto in Serie A, dove la lotta Scudetto si fa più intensa che mai in queste ultime giornate. Intanto parliamo di un giocatore che nel nostro campionato non milita più, ma in cui ha letteralmente scritto la storia a suon di gol, ovvero Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino ha giocato con le maglie di Napoli, Juventus e Milan, infrangendo il record di gol in un solo campionato, e dimostrandosi uno degli attaccanti più devastanti degli ultimi anni in A.

Adesso la sua esperienza in MLS, dove ha ritrovato tranquillità dopo critiche pesanti, e dove ha praticamente deciso di chiudere la sua carriera. Stando alle ultime notizie trapelate in queste ore infatti, pare che Higuain abbia deciso di ritirarsi dal calcio giocato. Una decisione improvissima, ma che un po era aspettata vista anche l’età del centravanti.