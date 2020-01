I messicani contro Gattuso: “Lozano al 91′ è un insulto, non può essere trattato così”

La scelta di inserire Hirving Lozano dopo il 90esimo non è piaciuta in Messico Pubblicato il alle 12:46 da •

Gennaro Gattuso, come ha spiegato ieri in occasione della conferenza stampa del post Lazio-Napoli, ha ritardato i cambi perché la squadra, a suo dire, stava facendo bene. La scelta di inserire Hirving Lozano dopo il 90esimo non è però piaciuta in Messico, lì dove l’esterno è un vero e proprio idolo. I tifosi messicani hanno attaccato duramente il mister del Napoli sui social: “Gattuso via, un insulto far giocare Lozano così tardi”; “Lozano è un grande calciatore”; “Lozano non può essere trattato così“, questi sono solo alcuni messaggi che si possono leggere sul web.

C’è da dire che Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, ha chiarito il suo pensiero su Hirving Lozano: “Il suo ruolo naturale, dove ha fatto meglio, è quello di esterno destro. Lì ha segnato tantissimi goal. In questo momento, tuttavia, non è nelle condizioni ottimali per fare la differenza. Sono sicuro che quando avrà la gamba brillante ci potrà dare una grossa mano”. Lozano, al Napoli, è costato, considerando anche le commissioni, poco meno di 50 milioni.