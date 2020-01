Trovato morto l’ex portiere napoletano campione di Italia di Calcio a 5 Antonio Capuozzo

Antonio Capuozzo è stato trovato senza vita, intorno alle ore 4 , vicino alla sua abitazione, in via L’Aquila, a Montesilvano, da un passante che ha subito chiamato sia il 118 che la Polizia. Inutili i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Il corpo, sul quale non c’erano segni di violenza, era riverso vicino alla sua automobile. Si ipotizzia che possa aver avuto un malore e non abbia fatto in tempo a chiedere aiuto. Il Pm Salvatore Campochiaro al momento non ha disposto l’autopsia, ma soltanto alcuni esami. Sgomento e dolore nel mondo sportivo cittadino del futsal nazionale e nella sua città natale Napoli. Cresciuto come portiere in Campania dove ha vestito le maglie di Aversa, Bellona, Marcianise, Marigliano e Napoli Vesevo

L’ex portiere del Pescara, campione d’Italia di Calcio a 5, che poteva vantare tre presenze in Nazionale, aveva vinto uno scudetto, due Coppe Italia, due Super Coppe con il Pescara, dopo aver giocato anche con l’Acqua&Sapone e il Loreto Aprutino.