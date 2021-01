Iannicelli: “Esonero Gattuso? De Laurentiis fai presto. Se ci sono decisioni da prendere, bisogna farlo adesso”

In occasione di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato delle dichiarazioni di Gattuso dopo Napoli-Parma: “La situazione è insostenibile. Quando mai è successo che per due volte il presidente dia fiducia e sia vicino alla squadra alla vigilia di due sfide abbordabili? E Gattuso di fronte alla mobilitazione della società e al pagamento anticipato degli stipendi risponde attaccando il patron dopo una mediocre vittoria contro un Parma da Serie B? E’ stato un attacco a muso duro. Se ci sono decisioni da prendere, bisogna farlo adesso per salvare la stagione e gli obiettivi. Continuando con questa tensione, che diventa paura, il Napoli non c’era più con la testa e con le gambe, non si va da nessuna parte. A De Laurentiis dico: siamo ai titoli di coda, mi dispiace per l’uomo Gattuso, ma fai presto presidente! Fallo adesso che si può salvare la stagione, se aspettiamo febbraio non so se poi saremo in tempo!”.