Iannone: “Maxi Recupero? Ci può stare, ma non è cosi facile come sembra”

Nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, in onda su Radio CRC, l’ex arbitro Antonio Iannone è intervenuto in merito ai “maxi recuperi”, tema oggetto di polemiche negli ultimi giorni. Ecco le sue parole:

“Maxi recupero? Sono favorevole, ma tutto ciò va ben codificato. Così come è oggi, da quanto visto nel campionato di Serie A e nelle competizioni europee, si prevedeva un recupero quantificato su sostituzioni e interventi dei sanitari. Tutto ciò nei Mondiali è stato modificato implementando e dando la possibilità agli arbitri di recuperare anche fasi di gioco come i gol. Io sono per la spettacolarità e per un calcio sempre più giocato, ma tutto questo andrebbe armonizzato. Come idea la approvo, ma dovrebbe essere migliorata l’esecuzione. Io farei capire qual è la necessità di questo gioco e quindi migliorare l’efficienza del calcio. Però dobbiamo condividere tutti insieme questo progetto. Io cercherei una forma di consenso nel migliorare le dinamiche del gioco riducendo le pause e cercando di codificare attraverso delle tabelle che non siano fatte tramite un potere discrezionale. Se in 98/99 minuti di gioco, si arrivasse ad offrire un tempo effettivo di 63/64 minuti di gioco verrebbe fatto un buon servizio nel gioco del calcio.