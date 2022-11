Nel post partita della gara tra Corea del sud e Uruguay, terminata 0.0, Kim Min-Jae ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TRT Sport, tv turca. Ecco le sue parole:

“Sono alla prima stagione per me in Europa. Il Fenerbahce mi manca tanto. Sono in contatto ancora con tutti i miei ex compagni di squadra e miei grandi amici, in particolare con Attila Szalai. In Turchia ci sono tanti buoni giocatori che ancora devono emergere, ma possono farlo presto”.