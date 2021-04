Iezzo: ”Farei giocaret Meret domani contro la Juventus”

Il ct della nazionale delle Due Sicilie Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli di Juventus-Napoli: “Non sarà una passeggiata per il Napoli anche se la Juve, aldilà della rosa che ha, sta avendo dei problemi. Per i bianconeri potrebbe essere una di quelle annate che non riesci a portare a casa nulla e sarebbe per loro fallimentare. Dopo le polemiche dell’andata e il Covid, è una gara che nasconde grandi insidie per gli uomini di Gattuso, anche se il Napoli sta bene.

Ospina o Meret dal 1’? Non sarà una scelta facile, sicuramente Gattuso preferisce Ospina per la maggior sicurezza nel palleggio del colombiano. Io darei ancora spazio a Meret che ha giocato domenica, forse buttare subito dentro, dopo l’infortunio, Ospina sarà un po’ rischioso.

Assenza di pubblico in trasferta? Sicuramente è un vantaggio, il fattore campo si azzera anche se giocare senza pubblico è surreale. I giocatori ormai, dopo un anno, si sono però abituati“.