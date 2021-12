Il doppio ex Tosto: “”Napoli, non sottovalutare l’Empoli. Oggi vale quasi quanto una big”

Al Maradona, una gara che promette tanto spettacolo. Nemmeno il tempo di festeggiare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League che il Napoli deve subito tornare in campo per la sfida contro l’Empoli, valevole per il 17° turno di Serie A. Gli azzurri vengono dall’impresa con il Leicester, ma in campionato non vincono dalla sfida contro la Lazio, poi il pari beffa con il Sassuolo e la sconfitta contro l’Atalanta. I toscani, invece, sono la rivelazione del campionato: nelle ultime 3 gare, la squadra di Andreazzoli ha collezionato ben 7 punti mostrando un ottimo stato di forma e un gran calcio. Chi continua a seguire da vicino le vicende di Napoli ed Empoli è Vittorio Tosto, con un passato sia con la maglia azzurra che con quella dei toscani. L’ex terzino è stato intervistato dal quotidiano “Roma” e ha voluto esaltare il grande lavoro di mister Spalletti sulla panchina azzurra: “Il Napoli sta facendo una stagione eccezionale. Il mister sta lavorando benissimo, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La sconfitta interna con l’Atalanta ci sta in un momento di tale difficoltà, ma è solo un episodio. I 3 punti in Europa League, contro il Leicester è una vittoria di gruppo e di sacrificio per via dei tantissimi infortunati. Il Napoli è in fase crescente. Ha dovuto affrontare un girone con tante difficoltà. La qualificazione, seppur al secondo posto, va vista di buon occhio. L’Empoli non va sottovalutato, ma Spalletti lo sa bene. Per organizzazione e rendimento i toscani valgono quasi come una big”.