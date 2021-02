Il Mattino – De Laurentiis può essere allo stadio domani. Il Napoli valuterà se interrompe il silenzio stampa dopo la partita

Vigilia di Europa League quest’oggi per il Napoli, che domani (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport, alle ore 18.55) è chiamato al ribaltone contro il Granada per il ritorno dei sedicesimi di finale. Al Maradona potrebbe presenziare anche il presidente Aurelio De Laurentiis, la cui decisione arriverà oggi.

Intanto, alle 13.30 di oggi, Gattuso e Meret interverranno in conferenza stampa per presentare la gara contro gli uomini di Martinez. Quindi, niente più silenzio stampa? No, semplicemente ci sono degli obblighi imposti dall’Uefa da rispettare. Non è escluso, tuttavia, che dopo la partita verrà interrotto. Nel frattempo, la squadra azzurra svolgerà la rifinitura e, dal tardo pomeriggio, sarà in ritiro.