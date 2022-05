Il Mattino scrive a proposito del Napoli del prossimo anno, con De laurentiis che vorrebbe manetenere alto il livello della squadra: “Al massimo, andranno via due big. Non di più. De Laurentiis vuole un Napoli competitivo, in grado di confermare la zona Champions. Sogna una rivoluzione come quella del 2013, quando tutti insieme arrivarono Mertens, Callejon, Albiol, Higuain e Reina”.