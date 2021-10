Secondo quanto riferito da Il Mattino, in uno studio legale, ci sarà una nuova riunione del collegio arbitrale per stabilire se Allan dovrà pagare una multa al Napoli per la notte dell’ammutinamento. Si tratta circa del 50% di una mensilità del suo stipendio. In una videoconferenza saranno presenti dei testimoni per entrambe le parti: per il brasiliano, dovrebbero rispondere Maksimovic e Hysaj. Per il Napoli, invece, il ds Giuntoli e il dirigente Pompilio.