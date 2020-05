Il Mattino – Idea Ilicic e Zapata per il post Mertens: il sogno resta Immobile

Le luci di mercato sono accese su Dries Mertens: sono tante le possibilità che il belga vada via da Napoli, come rivelano le voci in giro. L’offerta azzurra (4,5 milioni per i prossimi due anni) non è ancora stata pareggiata da altri club: ne parla l’edizione odierna de Il Mattino. ‘Ciro’ è la priorità, ma se parte? Il quotidiano fa sapere due nomi.

“E nel resto, due nomi su tutti: Ilicic e Zapata. Il primo sarebbe il preferito di Ringhio, il secondo in cima ai pensieri di De Laurentiis fin dall’ estate scorsa” si legge. L’Atalanta però non è un club facile con cui chiudere affari. Nell’agenda di Giuntoli c’è anche Boga, ala sinistra del Sassuolo. Il vero sogno nel cassetto, continua il quotidiano, è Ciro Immobile: per il gioco di Gattuso è l’ideale. Ma nonostante i rapporti idilliaci tra De Laurentiis e Lotito, si fatica a pensare che la Lazio possa aprire alla cessione di uno degli idoli del suo tifo.