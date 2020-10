Il Mattino – Il Covid-19 non ferma Napoli-AZ Alkmaar, 4 i positivi nel club olandese

Il Covid-19 si insinua certamente anche nell’Europa League, non disturbando particolarmente, almeno fino ad ora. Il match del Napoli contro L’AZ Alkmaar, previsto per giovedì al San Paolo, si disputerà regolarmente, malgrado i casi positivi della formazione olandese. In particolar modo, si registrano 4 positività. Il contagio, però, sembra si sia fermato.

Di seguito, le parole de Il Mattino: ” Dal momento dell’ultimo contagio, non si sono registrati altri casi e la squadra olandese ha giocato sabato il match di campionato contro il Venlo, pareggiando in casa per 2-2. La partita contro il Napoli al momento non è a rischio, perché le norme Uefa prevedono la presenza di almeno 13 giocatori per disputare regolarmente il match di Europa League e l’AZ li ha per poter giocare giovedì sera al San Paolo. Solo quattro, infatti, sono i giocatori di prima squadra positivi al Covid-19, due sono ragazzi della formazione giovanile. L’AZ, quindi, proseguirà la preparazione in vista della partenza prevista per mercoledì per Napoli, con il match di Europa League contro gli azzurri, in programma giovedì sera al San Paolo. L’Uefa tiene la situazione monitorata ma al momento non ci sono segnali di preoccupazione per il match, che resta quindi regolarmente in programma”.