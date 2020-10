Spadafora dopo il nuovo Dpcm: ”Palestre, piscine e centri sportivi restano aperti”

Vincenzo Spadafora, Ministro allo sport, ha scritto un lungo messaggio sui social dove ha chiarito alcuni punti sul nuovo Dpcm. “Palestre, piscine e centri sportivi restano aperti” annuncia il Ministro su Facebook. Proseguono le partite dilettantistiche a livello regionale, mentre a livello provinciale gli atleti potranno allenarsi ma non competere. “Dopo un lungo confronto in Consiglio dei Ministri, con il CTS e le Regioni, è prevalsa una scelta di buon senso” scrive Spadafora.

Nelle prossime ore verranno studiate altre misure per garantire più sicurezza a tutti i cittadini. Poi l’appello del numero uno dello sport: “Fate attenzione e rispettate al massimo le regole, in palestra come in qualsiasi altro luogo. È un momento davvero critico, non abbiamo ancora vinto la nostra guerra contro il coronavirus”.

Prosegue: “Abbiamo chiesto già tanti sacrifici al mondo dello sport, tra i settori più colpiti dall’epidemia, e soprattutto abbiamo chiesto ai gestori investimenti cospicui per il rispetto doveroso di rigide misure.

Non è facile assumere certe scelte ma ho pensato non solo ai tanti gestori e ai lavoratori sportivi e a quanti frequentano le palestre per il proprio benessere psico-fisico ma anche ai tantissimi giovani, ragazze e ragazzi, che sono messi a dura prova dalle regole imposte dall’emergenza sanitaria e che trovano proprio nelle ore che trascorrono facendo sport un momento importante di sfogo e relax, essenziale per il loro equilibrio.