Come riportato dal Mattino, il Real Madrid di Carlo Ancelotti vorrebbe acquistare il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz. Il contratto dello spagnolo è in scadenza nel 2023 e per questo motivo il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, si è incontrato con il calciatore per discutere del suo futuro. Il suo arrivo in maglia madridista, però, potrebbe essere posticipato dopo l’addio di Luka Modric.