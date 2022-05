GdS – In vista una chiacchierata tra Luciano Spalletti ed Aurelio De Laurentiis

Come riporta La Gazzetta dello Sport, forse ci sarà un incontro tra l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ed il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis: “Magari una chiacchierata chiarificatrice con il suo allenatore, dopo le dichiarazioni rese lunedì in Comune, potrebbe andare in scena proprio al Britannique. Spalletti ha condiviso la tavola con napoletani doc come Fabio Cannavaro o Diego Maradona Junior e si è pure recato a San Gregorio Armeno per ritirare la sua statuetta. Insomma, ai “riti tradizionali” Spalletti non si è sottratto. Insomma, il processo di “napoletanizzazione” è iniziato anche se ovviamente occorre tempo per “sentire Partenope sulla testa e nell’anima” come ha chiesto De Laurentiis: è comprendere in pieno il progetto Napoli e abbracciarlo senza riserve il prossimo step perché altrimenti si rimarrà insieme più per il contratto in essere che per il reale convincimento delle parti in causa, e questo non gioverebbe a De Laurentiis né tantomeno a lui”.