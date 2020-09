Il Mattino – Juventus, Cherubini e Paratici volevano che Suarez passasse il test. Cantone convoca i legali

Il Mattino, nell’edizione odierna, si è soffermato sul caso Suarez e sul ruolo della Juventus in questa vicenda:

“Federico Cherubini prima, Fabio Paratici poi. Lo staff della Juve era sceso in campo in prima persona per assicurarsi che Luis Suarez superasse il test e conseguisse l’attestato di lingua italiana, in modo da poter ottenere la cittadinanza. Nessuno è indagato, ma l’esame di Suarez coinvolge sempre di più il club torinese. Per quest’oggi il procuratore di Perugia Raffaele Cantone ha convocato in procura, come testi, Luigi Chiappero, avvocato dei bianconeri, e Maria Turco, legale dello stesso studio, che ha seguito l’iter di Suarez e che, dopo l’esame farsa ha detto entusiasta ai vertici dell’università: “In futuro ci saranno altri giocatori”. Una frase che ha fatto scattare, oltre al falso e alla rivelazione del segreto d’ufficio, anche la corruzione per il rettore dell’università per stranieri di Perugia, Giuliana Greco Bolli, e per il dg Simone Olivieri. Agli atti ci sarebbe anche un video dal quale emergerebbe con chiarezza che l’esame del centravanti fosse falsificato, con domande preconfezionate e trasmesse giorni prima“.