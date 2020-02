Il Mattino – Il Barcellona alloggerà all’NH Hotel in via Medina a Napoli

Come riportato da Il Mattino, in vista del match di Champions contro il Napoli in programma martedì 25 febbraio, il Barcellona alloggerà all’NH Hotel in via Medina. Nessun membro del Barcellona è stato in città nell’ultimo mese per poter osservare da vicino la struttura scelta, ma l’NH Hotel ha confermato la massima disponibilità al club, garantendo spazio per tutta la delegazione e il cordone di security al seguito dei calciatori, pur senza una vera e propria chiusura al pubblico (ma già da diversi giorni è impossibile prenotare una stanza). All’interno, presente anche una sala «Aragona» in cui la squadra potrà riunirsi per la classica riunione pre rifinitura di martedì. Già da ieri alcuni membri dello staff catalano sono arrivati in città, data la non necessaria presenza per il match vinto con l’Eibar in scioltezza: avranno la possibilità di vivere Napoli più da vicino per qualche ora prima di riaggregarsi al gruppo che è atteso domani a pranzo. Al momento il club non ha previsto di portare in città anche il cuoco della squadra (scelta che fu invece del Real), che si affiderà quindi alla struttura appena rinnovata.