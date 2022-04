Il Mattino – mpoli-Napoli, Spalletti ha scelto Demme per sostituire Lobotka

Il Mattino, a poche ore da Empoli-Napoli, parla delle possibili scelte di formazione dell’allenatore azzurro Luciano Spalletti: “Demme sarà il play in quello che si annuncia essere un centrocampo 1 più 2 (Anguissa e Fabian) e non 2 più 1 ovvero col trequartista («Zielinski deve trovare la tranquillità che serve per esaltare le sue qualità», ha detto Spalletti) che affronterà l’Empoli. Zanoli ieri ha avuto una gastroenterite: diciamo che più out che dentro. Ma ha 21 anni e se non ci sono chissà che strascichi, potrebbe anche farcela. Sennò tocca a Malcuit, titolare solo 3 volte in campionato e l’ultima proprio a Cagliari. Di Lorenzo sarà convocato per la gara col Sassuolo. C’è Benedetto Barba, classe 2003, tra i convocati: era a Cercola dove ha giocato e gli azzurrini hanno vinto con la Primavera all’ultimo minuto, non sapeva di dover andare a Empoli e dopo la partita è andato direttamente a prepararsi la borsa per la trasferta. È la prima convocazione in A. Era stato convocato in Europa League a inizio anno”.