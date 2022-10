Il Mattino – Napoli-Ajax, si va verso il sold-out: venduti già 35.000 biglietti

Secondo quanto riportato da Il Mattino, si va verso il sold-out per Napoli-Ajax allo stadio Diego Armando Maradona, gara valevole per la quarta giornata del Girone A di Champions League: “Sono schizzate le vendite dei biglietti per la gara di Champions di mercoledì prossimo dopo la marcia trionfale di Amsterdam: per tutta la giornata, il sito di TicktOne è stato preso d’assalto dai tifosi e sono stati venduti migliaia di tagliandi. Verso le 19, la stima fatta dal club azzurro parla di circa 35mila biglietti già venduti in poche ore. Facile, dunque, immaginare il tutto esaurito per la gara di ritorno con l’Ajax, che verrà al Maradona con la voglia di vendicare l’onta della Cruijff ArenA. All’inizio c’era stato qualche mal di pancia per i prezzi alti dei settori popolari (la curva costa 50 euro) ma alla fine nulla ha fermato la passione azzurra. Ad Amsterdam il settore ospiti era praticamente esaurito”.