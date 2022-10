Secondo quanto riportato da Il Mattino, Spalletti sta ragionando su quale può essere il profilo migliore per sostituire l’infortunato Anguissa nel centrocampo del Napoli. Oltre Ndombele, favorito, sono tre le possibili idee tattiche del mister di Certaldo: la prima è rappresentata da Elmas che ha già giocato come mezzala, la seconda possibilità sarebbe quella di valorizzare Gaetano che in quel raggio d’azione sa farsi valere, mentre l’ipotesi finale è quella di inserire Demme come playmaker.