Il Mattino – Napoli-Fiorentina, Lozano-Politano è l’unico dubbio di Luciano Spalletti

L’edizione odierna de Il Mattino svela delle novità di formazione per il Napoli di Luciano Spalletti in vista del match contro la Fiorentina di domenica 10 aprile: “Un dubbio a destra nel tridente d’attacco tra Politano e Lozano: l’ex interista a segno contro l’Atalanta con il bellissimo sinistro al volo sull’assist di Insigne è favorito sul messicano che però ha dimostrato di essere in ottime condizioni entrando alla grande nel match di Bergamo e regalando il passaggio vincente a Elmas per il definitivo 3-1 degli azzurri. Anche il macedone è stato determinante domenica scorsa partendo dalla panchina, come spesso in questa stagione, e potrebbe essere ancora una volta l’uomo in più a partita in corso contro la Fiorentina”.