Il Mattino – Napoli-Fiorentina, Rudi Garcia si affiderà ai titolarissimi

Il Mattino ha presentato la gara tra il Napoli e la Fiorentina, in programma allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 20:45: “Ora non si può più sbagliare. Il Napoli torna in campo dopo la Champions e contro la Fiorentina ha la chance di accorciare sull’Inter e provare a non perdere terreno da Milan e Juventus, entrambe vincenti nelle partite di ieri. Quello che conta, ora, è vincere, non importa come: dopo il ko con il Real Madrid il Napoli non vuole vedersi minare le certezze costruite nelle ultime settimane e va alla caccia di una vittoria che sarebbe importante per il morale e non solo per la classifica. Per questo non sono attese grandi novità. Mario Rui viaggia verso una maglia da titolare, nonostante il battibecco a distanza tra il suo agente e Rudi Garcia, mentre per il resto partiranno i titolarissimi, con Cajuste, Raspadori e Lindstrom pronti a subentrare a gara in corso”.