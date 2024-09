Il Mattino – Napoli, infortunio Meret: possibile lesione all’adduttore,

Come riportato da Il Mattino, Alex Meret, portiere del Napoli, sarà sottoposto in giornata agli esami strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo contro la Juventus. Secondo il quotidiano, c’è il rischio che si possa trattare di una lesione all’adduttore, con la speranza che sia di primo grado, che comporterebbe uno stop che potrebbe andare dalle due settimane ai venti giorni, permettendogli di tornare subito dopo la sosta per le nazionali, saltando le gare contro Palermo in Coppa Italia, Monza e Como in campionato. Se, invece, dovesse trattarsi di una lesione di secondo grado, i tempi si allungherebbero fino ad un mese o un mese e mezzo di stop. Quest’ultima ipotesi, però, appare molto pessimistica.