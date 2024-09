Conte rivoluziona il Napoli per il Palermo: tante novità e un debutto assoluto

Per la gara di Coppa Italia contro i rosanero il tecnico sta pensando ad una vera e propria rivoluzione

Il Napoli sta preparando la partita di Coppa Italia contro il Palermo in programma giovedì 26 settembre alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo il pareggio contro la Juventus in campionato, gli azzurri si rituffano nella competizione che è il secondo obiettivo stagionale e per l’occasione Antonio Conte sta pensando ad una vera e propria rivoluzione, come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Senza Meret, infortunato, sarà Caprile a debuttare dal primo minuto in porta. E come lui anche Gilmour, attesissimo regista scozzese, e Folorunsho, altro esordiente dall’inizio. Neres e Ngonge ambiscono a una prima volta dall’inizio; mentre Mazzocchi, Juan Jesus, Spinazzola, Raspadori e Simeone punta al rientro; e soprattutto il debutto di Rafa Marin, 22 anni, difensore centrale spagnolo che il Napoli ha acquistato in estate dal Real Madrid e che finora non ha mai giocato né contro il Modena in Coppa né in campionato. Zero minuti in cinque partite: Rafa insegue la prima assoluta”.

Chi passa il turno affronterà la Lazio negli ottavi di finale.

a cura di Tommaso Parrella