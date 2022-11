Il Mattino – Napoli, intesa con il Comune per il contenzioso sui canoni arretrati durante il Covid

Secondo quanto riportato da Il Mattino, si sarebbe trovata un’intesa tra il Comune di Napoli e la SSC Napoli per il contenzioso che Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, si portava dietro per i canoni non pagati durante il periodo del Covid, con uno sconto di 800.000 euro per ADL, che da 3 milioni di euro è sceso a 2.3 milioni da dover pagare: “A richiedere la rinegoziazione del canone è stato lo stesso patron, il 14 luglio del 2021 (il sindaco era Luigi de Magistris), alla luce del decreto Rilancio del 2020, poiché gli incassi da botteghino sono stati limitati dall’emergenza pandemica”.