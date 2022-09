Il Mattino – Napoli-Liverpool, De Laurentiis non sarà al Maradona:

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis non sarà presente allo stadio Maradona per Napoli-Liverpool: “Sarà una grande festa al Maradona, lo stadio è praticamente sold out, con 50 mila biglietti venduti e la città che si fermerà per tre ore (Insigne, da Toronto, fa sapere in una intervista a Dazn «che tiferà per i suoi ex compagni»). La capienza massima. Solita allerta legata all’attivo di duemila tifosi del Liverpool e servizio d’ordine delle grandi occasioni. Euforia alle stelle in città, dove davvero tutti sembrano essersi riavvicinati a questo progetto tecnico raffinato nel tempo dalla società, avendo fede nei giovani e a un allenatore sapiente e gioco di qualità. È la Champions. Aurelio De Laurentiis non ci sarà: da oggi è ospite dal Festival del Cinema di Venezia”.