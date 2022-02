Il Mattino – Napoli, Lobotka può recuperare per il match contro il Milan

Il Mattino scrive a proposito del centrocampista Stanislav Lobotka ipotizzando il rientro in campo del calciatore del Napoli: “Nella prossima settimana, in sei giorni, Cagliari, Barcellona e Lazio. Lobotka ha nel mirino il Milan, match in programma il 6 marzo: difficile che possa accadere un miracoloso rientro in anticipo perchè le questione della lesione del bicipite femorale va maneggiata con cura: i calciatori, infatti, anche per eccesso di generosità , tendono a minimizzare. Sparito il fastidio, sono pronti a tornare a giocare. Ma non è così: le diagnosi vanno fatte dopo gli accertamenti strumentali”.