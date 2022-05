Il Mattino – Napoli, Osimhen via solo per 110 milioni: la situazione

L’edizione odierna de Il Mattino ha parlato di quanto incasserebbe il Napoli dalla cessione di Victor Osimhen. Il presidente De Laurentiis, infatti, chiede oltre 100 milioni:

“Addirittura dalla capitale inglese ieri è rimbalzata l’indiscrezione di una proposta da oltre 105 milioni di euro per indurre il Napoli e l’attaccante nigeriano ad accettare la corte dell’Arsenal. Dalle parti del club azzurro, però, giurano che nessuno ha ancora presentato offerte ufficiali. Per il 23enne talento africano si stanno muovendo in tanti: Tottenham, Manchester United e anche, attraverso un manager francese, il Borussia Dortmund. De Laurentiis non ha incontrato altri club, ha lasciato intendere che il suo gioiello non è in vendita, ma che per una cifra sbalorditiva è disposto a cambiare idea. Mettere sul piatto almeno 110 milioni di euro per far traballare il Napoli. Serve una mossa così, perché non è vero che per il club azzurro è prioritaria la sua cessione”.