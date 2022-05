Repubblica – Parziale chiarimento tra De Laurentiis e Insigne prima dell’addio

L’edizione di oggi di Repubblica si sofferma sull’addio di Lorenzo Insigne, che si è parzialmente chiarito con De Laurentiis:

“Il congedo dalla squadra della sua città per il ‘Magnifico’ sarà per lo stesso emotivamente sofferto e anche tecnicamente lasciare la Serie A sarà giocoforza un bel passo indietro, per la sua carriera. Ma ormai il dato è tratto e a Insigne restano da onorare solo le ultime due gare con la maglia del Napoli, che è stata la sua seconda pelle fin dagli esordi nel settore giovanile del club azzurro. Durante le ultime cene di squadra il capitano si è pure parzialmente chiarito con De Laurentiis e quindi dovrebbe esserci margine per un congedo cordiale, se non amichevole”.