Come riporta Il Mattino, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, non vuole cali di concentrazione e continua a martellare il gruppo in allenamento: “Spalletti non ha voglia di mettere in campo un Napoli sperimentale: d’altronde, lo ha ripetuto anche ai calciatori ieri, quelli che c’erano. La sua parola d’ordine è una sola: «Lavoro». Sì, lo ha ripetuto tre volte: «Lavoro, lavoro, lavoro». Non è questione di cali di tensione, è questione che non vuole rimediare figuracce”.