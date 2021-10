Il Mattino – Non preoccupa l’infortunio di Manolas ma salterà la sfida col Torino

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’infortunio che ha colpito Kostas Manolas, difensore greco del Napoli, non preoccupa più di tanto l’ambiente partenopeo che comunque non potrà sfruttarlo durante il match contro il Torino: “Costretto a fermarsi nell’ allenamento di ieri Manolas: il difensore greco ha accusato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, oggi verrà fatto il punto più preciso sulla situazione e, anche se come prima impressione non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente preoccupante, è difficile prevedere un suo ritorno in tempo utile per la sfida contro il Torino”.