Per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen notte in osservazione all’ospedale e poi dovrà essere operato. Come si legge su “Il Mattino” oggi in edicola, il calciatore nigeriano resterà fuori un almeno mese anche se lo staff medico del Napoli sta già studiando come farlo giocare. Si lavora per creare una protezione fatta con una mascherina, esattamente come accade nel basket.