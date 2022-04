“Osimhen pronto a tornare titolare. Al Maradona la spinta dei 50mila” scrive Il Mattino oggi in edicola. Domani il Napoli scenderà in campo contro la Fiorentina. Spalletti ritrova Osimhen. Superato il problema fisico rimediato in allenamento, il centravanti nigeriano ha svolto ieri tutto l’allenamento in gruppo e si prepara a tornare titolare. Intanto, un Maradona verso il sold out, venduti quasi 50mila biglietti.